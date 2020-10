Covid-19 : Le match au sommet entre la Juventus et le Napoli reporté ?

Mauvaises nouvelles pour Dries Mertens et le Napoli. Il semble que le match au sommet entre la Juventus et le Napoli de dimanche pourrait être repoussé.

L'avion des joueurs du Napoli était sur le point de prendre la direction de Turin mais aurait finalement été arrêté à l'aéroport par les autorités napolitaines. Avec notamment Piotr Zielinski positif au covid-19, et les internationaux italiens priés de ne pas rejoindre la Squadra pour le prochain rassemblement par mesure de précaution, le Napoli est touché par le virus.

Du côté de la Juventus, les joueurs et le staff de la Juventus ont été placés à l'isolement, après deux cas de covid-19 détectés au sein du club, même si le communiqué du club turinois précise qu'il ne s'agit ni de joueurs ni de membres du staff technique ou médical. Toutefois, le club a tenu à confirmer que la rencontre aurait bien lieu : "Le Juventus Football Club annonce que l'équipe première sera sur le terrain pour le match Juventus - Napoli demain à 20h45, comme prévu par le calendrier de la Ligue de Serie A"

Alors qu'un report de la rencontre était évoqué pour éviter tout risque de propagation du virus, la rencontre au sommet a de grandes chances d'être reportée. Cependant, la Juve semble plutôt déterminée à vouloir jouer la rencontre.

