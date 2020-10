Ce n'était pas un cadeau

Roberto Martinez avait décidé de faire tourner son équipe à 4 jours d'affronter l'Angleterre en Ligue des Nations. Sans automatisme et sans rythme, la rencontre a été compliquée pour tout le monde.

Après de longs mois, les Diables Rouges retrouvaient un stade avec des suppporters, près de 7000 pour être exact. Roberto Martinez avait beau dire avant la rencontre que la présence des supporters pouvaient donner un supplément d'âme à son équipe, on ne l'a pas vu sur le terrain.

Le premier à "blâmer", c'est Roberto Martinez. C'est clair qu'un match amical, devenu rare à cause de la Ligue des Nations, c'est fait pour expérimenter et il a déjà été reproché à l'Espagnol de ne pas l'avoir fait par le passé. Ce jeudi soir, c'est toute l'équipe qui a été modifiée puisque des garçons comma Mechele, Vanheusden, Vanaken, Doku ou encore Saelemaekers étaient titulaires.

Ces changements ont enlevé les automatismes. Si la plupart des nouveaux arrivants connaissent le jeu d'une défense à trois, les joueurs doivent aussi se trouver, tant dans le timing de la passe que dans les mouvements.

Les autres qui sont à blâmer, ce sont... les Ivoiriens. Avec une nouvelle génération, nos adversaires du soir ne sont pas venus à Bruxelles pour prendre une valise et un 3-5-2 avait été mis en place pour embêter la Belgique et le moins que l'on puisse dire, c'est que le plan a fonctionné: en première période, les Belges n'ont pas réussi le moindre tir cadré.

Après la pause, il ne se passera pas plus de choses, si ce n'est une preuve que nos joueurs peuvent faire preuve d'un incroyable réalisme. Une passe en avant de Vanheusden vers Saelemaekers, un centre de ce dernier pour Batshuayi et le numéro 9 d'un soir trompe le gardien adverse en deux temps (53', 1-0).

Et comme il faut du réalisme dans les deux rectangles, Van Crombrugge (monté quelques secondes auparavant) est décisif face à Pepe. Le gardien d'Anderlecht a fait partie de la valse des changements opérée par le staffe des numéros 1 mondiaux: Origi, Verschaeren, Benteke, Kayembe ou encore Bornauw sont montés au jeu au cours du second acte. Ce dernier va malheureusement commettre une faute légère dans le rectangle et se voir sanctionner d'un penalty que transforme Kessie (86', 1-1).

Qu'est ce que Roberto Martinez a appris de cette rencontre? Lui seul le sait. Pour le spectateur neutre, cette rencontre ne restera pas dans les mémoires. Pour Vanheusden, Van Crombrugge, Bornauw, Saelemaekers et ceux qui ont découvert la sensation de porter le maillot des Diables, ce jour restera à jamais gravé dans les mémoires, et c'est peut-être cela le plus important.