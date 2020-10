Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 16/10: Ahearne-Grant - Kazim-Richards

Officiel : Colin Kazim-Richards rejoint Derby County

Après avoir quitter le Vieux Continent en 2016, le joueur âgé de 34 ans fait son retour en Angleterre. (Lire la suite)

Officiel : Karlan Grant rejoint West Bromwich Albion

Un peu plus d'un an et demi après son arrivée, l'attaquant anglais quitte déjà les Terriers. (Lire la suite)