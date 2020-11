Karim Belhocine et Charleroi se déplaceront à Malines: "Avec la même envie que contre le Cercle"

Le Sporting de Charleroi se déplace à Malines, une bête blessée, avant la pause internationale.

Karim Belhocine va bien, merci pour lui. Le Sporting de Charleroi a retrouvé le chemin de la victoire contre le Cercle et Paul Clement a eu des éloges pour les Zèbres. Il avait en effet affirmé que Charleroi était l'une des meilleures équipes contre qui il a joué cette saison.

"C'est bien pour le groupe, pour le Sporting de Charleroi, et mon équipe qui voulait repartir de l'avant", a déclaré Belhocine en conférence de presse. "Mais je dois aussi être honnête: le score ne reflétait pas le match, le Cercle est une bonne equipe même si on a essayé d'être conquérant et de jouer notre football".

Malines est une équipe qui est toujours bien en place

Mais ce samedi, c'est le KV Malines qui est au programme. "J'espère que les joueurs auront la même envie que contre le Cercle. Vranken est un coach que je connais bien puisqu'on a joué ensemble à Courtrai et il saura préparer son équipe. Ils sont toujours bien en place, se crèent beaucoup d'occasions mais nous essayerons de mettre nos qualités en avant. Gagner avant la pause internationale, cela ferait bien évidemment plaisir mais d'abord nous voulons imposer notre jeu."