Bundesliga : Orel Mangala absent face à Francfort

Alors qu'il enchaînait les titularisations jusqu'à présent avec le VfB Stuttgart, Orel Mangala est absent pour la première fois de la saison ce samedi. L'international espoir belge n'est pas présent sur la feuille de match pour la septième journée de Bundesliga face à l'Eintracht Francfort.

Un coup dur pour son équipe qui va devoir se passer de ses services pour la première fois. En effet, depuis le coup d'envoi de la saison 2020/2021, le jeune joueur formé à Anderlecht a été titulaire à chaque fois et a disputé 99% des minutes jouées par son équipe, soit 627 minutes au total.

Our guests from @eintracht will kickoff with the following team! 👇🏻#VfBSGE https://t.co/wiVhoDtRDe