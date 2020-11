Un jeune talent de l'Antwerp signe en Division 1 marocaine

Le jeune joueur est passé par La Gantoise pour sa formation mais n'a jamais eu sa chance chez les professionnels.

Yassine Abdelali a officiellement rejoint la D1 marocaine après avoir signé son contrat du côté de l'Olympique Club Khouribga.

Celui qui a commencé sa formation à La Gantoise quitte donc ainsi l'Antwerp et la Belgique sans vraiment avoir reçu sa chance sur les terrains de la Jupiler Pro League mais il ne garde pas un mauvais souvenir de son passage au Great Old : "J'ai beaucoup appris, notamment mentalement. Je me sens plus fort qu'avant", explique-t-il à la Dernière Heure.

A 21 ans, il vient de signer un contrat jusqu'en 2023 et évoluera avec le numéro 7 dans le dos. A l'heure actuelle, le championnat marocain n'a toujours pas commencé à cause de l'épidémie du coronavirus.