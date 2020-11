L'avenir de Sergio Ramos discutée ce lundi ?

Alors que Sergio Ramos arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours, le Real Madrid veut le prolonger. Le président Florentino Perez devrait en discuter directement avec le principal intéressé ce lundi.

Au Real Madrid depuis quinze ans, Sergio Ramos arrivera à la fin de son contrat en juin prochain et pourra donc partir libre si rien ne change. Néanmoins, son avenir devrait être discutée ce lundi. D'après les informations de AS, le président Florentino Perez et le défenseur de 34 ans devraient bientôt se rencontrer.

En effet, le quotidien madrilène nous apprend que les deux hommes devraient se croiser lundi prochain à Seville à la veille du dernier match de Ligue des Nations entre l'Espagne et l'Allemagne. Une occasion qu'ils devraient utiliser pour débattre de l'avenir de l'international espagnol.

Il reste désormais à savoir si le capitaine des Merengue sera favorable à l'idée de poursuivre sa carrière au sein de la Casa Blanca ou s'il se laissera séduire par les propositions extérieures. Pour rappel, un club de MLS et le Paris Saint-Germain seraient à l'affût pour s'attacher les services du numéro 4.