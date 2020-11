Charleroi sans ses derniers renforts: "Il leut faut encore du temps"

Le Sporting de Charleroi va défendre ce dimanche sa place de leader contre La Gantoise.

Pour cette rencontre face aux Buffalos d'un certain... Nurio, les Zèbres ne compteront pas encore sur deux recrues estivales: Lukasz Teodorczyk et Jon Flanagan. Ces deux joueurs ne sont pas encore prêts physiquement. Teo va reprendre avec le groupe la semaine prochaine. Il est apte mais pas prêt à jouer une rencontre officielle", commente Karim Belhocine. Alors que le défenseur originaire de Liverpool n’a plus disputé le moindre match depuis plusieurs mois. "Il a un retard au niveau du rythme, mais c’est le joueur qu’on avait vu avant de lui proposer un contrat. Il a du caractère, c’est un bosseur. Il entre bien dans le moule du Sporting Charleroi", a déclaré le coach des Zèbres en conférence de presse.

Pourle reste, le noyau de Charleroi reste amputé des blessés de longue date, Goranov est lui proche d'un retour: "Il a repris sérieusement ce jeudi et ce vendredi. Il a eu un passage difficile, sa blessure a été plus grave que prévu. Il a travaillé dur ce matin, individuellement. Il a retrouvé le moral et le sourire. Son retour est pour bientôt."