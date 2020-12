D1B : Westerlo enfonce Lommel, qui reste loin du RWDM

Westerlo l'a emporté face à Lommel, qui reste lanterne rouge "officieuse" de D1B.

La situation du nouveau club satellite de City Group est de plus en plus préoccupante : battu sur la pelouse de Westerlo (2-1), Lommel (10 pts) compte désormais 5 points de retard (avec un match de plus) sur le RWDM (15 pts), et 8 sur Deinze, cinquième. Les Limbourgeois sont donc bons "derniers" de D1B, devant le Club NXT (7 pts), qui ne peut pas être relégué au terme de la saison en cours.

Stijn Wuytens avait pourtant égalisé au retour des vestiaires (48e), répondant à l'ouverture du score signée Lukas Van Eenoo (41e), mais l'expulsion à la 78e de Vinicius a précipité la défaite de Lommel, Westerlo faisant 2-1 via Cicek à la 83e minute. Les Campinois sont troisièmes de D1B, à 4 unités de Seraing.

06/12/2020 16:00 Westerlo - Lommel SK 2-1 06/12/2020 20:00 RWDM - SK Deinze 1-1