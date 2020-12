Le candidat à la présidence du Barça, Joan Laporta, aurait un plan pour recruter Herling Haaland

Même si cela ne reste qu'une rumeur, les médias espagnols évoquent un plan de le part de Joan Laporta pour recruter le Norvégien Herling Haaland.

On le sait, dès janvier, le FC Barcelone va vivre un tournant dans son histoire avec la nomination d'un nouveau président par les socios. Parmi les candidats, on retrouve Joan Laporta, qui avait déjà été président entre 2003 et 2010.

Le média espagnol Deportes Cuatro déclare comme l'homme d'affaires aurait pour ambition d'arracher... Herling Haaland au Borussia Dortmund. Pour cela, Laporta serait prêt à vendre Coutinho et Griezmann afin de bénéficier d'assez de liquidités. Selon certaines sources, l'homme serait proche de Mino Raiola, l'actuel agent du Norvégien.

Si cela reste une rumeur, elle ne reste pas moins alléchante aux yeux des socios qui vont devoir bientôt faire un choix afin d'élire le nouveau président du club catalan.