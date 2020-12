Le match entre Anderlecht et le Beerschot ce samedi pourrait ne pas avoir lieu

Ce samedi, Anderlecht doit en théorie terminer son année 2020 face au Beerschot. Mais les Rats pourraient bien demander un report du match.

L'année 2020 du RSC Anderlecht et du Beerschot est-elle terminée ? C'est ce qu'on ... espère du côté des Rats, où 14 personnes sont actuellement en quarantaine pour cause de coronavirus et où la préparation du match de ce samedi 27 en déplacement au Lotto Park a été bien chamboulée. Les tests réalisés ce mercredi pourraient forcer le Beerschot à demander le report du match.

Si 7 joueurs au moins sont testés positifs, le Beerschot demandera immédiatement ce report, comme le prévoit le protocole Covid de la Pro League. Le temps que les résultats reviennent, la décision devrait tomber ... ce vendredi, à la veille du match, annonce La Dernière Heure. Loin d'être l'idéal pour les joueurs. Si ce match venait à être reporté, ce serait le premier de la saison pour Anderlecht, passé entre les gouttes et à jour dans son calendrier jusqu'ici.