🎥 Une (demie) année 2020 satisfaisante pour les Diables Rouges

Un nouveau crû de très bonne facture. Malgré la crise sanitaire, malgré une Ligue des Nations qui n'intéresserait personne et malgré une défaite en Angleterre: les Diables Rouges ont réussi leur année 2020. Suffisamment en tout cas pour rester en tête du ranking mondial.

Comme en 2018 et en 2019, les Diables Rouges ont bouclé l'année 2020 en tête du classement mondial, devant la France et le Brésil. Une première place mondiale qui n'aura presque pas été menacée, tant les hommes de Roberto Martinez ont répondu présents au cours d'une année 2020 amputée de la plupart de ses rendez-vous internationaux.

Six victoires, un partage, une défaite

Cela devait être l'année ou jamais, mais ça s'est résumé à une phase de poules de Ligue des Nations et deux matchs amicaux. Alors qu'ils pourraient aligner un nombre record de 17 rencontres internationales en 2021, ils n'en ont joué que huit en 2020. C'est évidemment peu, mais le bilan, lui, est satisfaisant: six victoires, un partage et une défaite.

Cette défaite en Angleterre aura finalement rapidement été effacée, mais ça reste un événement: ce n'est que le quatrième revers, le troisième en match officiel, subi par l'équipe nationale belge en un peu plus de quatre ans sous les ordres de Roberto Martinez. Un petit événement qui aurait pu leur coûter leur première place mondiale, mais Romelu Lukaku et ses partenaires ont corrigé le tir dans la foulée en domptant l'Islande.

Des buteurs en forme

Car Big Rom' aura, encore une fois, tiré ses équipiers vers le haut. Cinq buts en cinq rencontres disputées, en 2020, avec les Diables: l'attaquant de l'Inter termine l'année avec un total de 57 buts inscrits pour l'équipe nationale.

Mais les autres éléments offensifs ont aussi apporté leur pierre à l'édifice: cinq buts pour Michy Batshuayi, trois pour Dries Mertens, un but et trois assists pour Kevin De Bruyne. Sans oublier Youri Tielemans qui, en plus d'un rôle de plus en plus prépondérant dans l'entrejeu belge, a lui aussi montré la voie en ouvrant la marque contre l'Angleterre, puis le Danemark.

Ce n'était pas toujours parfait ou flamboyant, mais les Diables, malgré les circonstances et l'absence de leur capitaine, ont fait le job en 2020. Mais ils savent aussi que c'est en 2021 qu'ils seront très attendus. Avec, en plus des éliminatoires pour le Mondial, deux tournois à disputer: autant de chances d'enfin aller chercher un trophée?