Officiel: Teddy Chevalier est de retour en Belgique

Retour en terrain conquis pour le milieu offensif français.

Son retour en Pro League était annoncé depuis quelques jours, il est désormais confirmé. Teddy Chevalier revient à Courtrai, où il a vécu quelques-uns des meilleurs moments de sa carrière. Il arrive en provenance de Valencienne et a signé un contrat d'un an et demi avec les Kerels.

Alors que Pelé Mboyo s'apprête à rejoindre le STVV, Yves Vanderhaeghe récupére un atout offensif de choix pour compenser ce départ: Teddy Chevalier, 53 buts en 170 rencontres avec le maillot courtraisien, est le meilleur buteur de l'histoire du KVK. Un record qu'il tentera de faire grimper au cours des prochains mois.