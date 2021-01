Mario Innaurato: "La réussite de Romelu Lukaku? Le fruit du talent et de travail"

Troisième et dernière partie de notre interview en compagnie de Mario Innaurato. L'ancien préparateur physique des Diables Rouges nous parle de la progression de Romelu Lukaku, "un garçon qui a toujours su où il voulait aller" et qui "s'est donné les moyens d'y arriver".

Après la situation d'Axel Witsel et le choc entre l'Inter et la Juventus, Mario Innaurato, fin connaisseur du football italien, nous parle de la progression de Romelu Lukaku. Un joueur qu'il connaît par cœur. "Je l'ai découvert à Anderlecht, où j'étais préparateur physique au début de sa carrière et il n'a fait que progresser depuis. Quand je l'ai retrouvé en équipe nationale, j'avais déjà pu le voir."

Et Romelu Lukaku a suivi une trajectoire linéaire par la suite. "J'ai pu voir les progrès à chaque fois que j'ai croisé sa route. Quand je travaillais à Séville, j'avais étudié son jeu avant qu'on rencontre Manchester United, il était déjà devenu un meilleur joueur. Et depuis qu'il est à l'Inter, il a encore franchi un autre palier."

Romelu a encore progressé. Techniquement et tactiquement.

Le Diable Rouge séduit d'ailleurs, en Italie, depuis qu'il a signé à l'Inter. Parce qu'il est un buteur insatiable, mais pas seulement. "Romelu Lukaku a toujours été un attaquant physique, et c'est toujours l'une des caractéristiques de son jeu, mais il a aussi beaucoup progressé techniquement et tactiquement, il est devenu particulièrement redoutable dos au but."

Mais Mario Innaurato n'est pas du tout surpris par les performances de Big Rom' avec l'Inter. "Romelu a toujours été un gros travailleur, mais il a toujours su ce qu'il voulait. Quand il avait 16 ans, il savait ce qu'il voulait: atteindre le top niveau. Il s'est donné les moyens d'y arriver. Sa réussite, c'est le fruit du talent et du travail."

Mais Romelu Lukaku ne se contente pas de cette progression constante. Buteur à 51 reprises en 73 matchs avec l'Inter, le Diable Rouge veut désormais aller chercher le Scudetto avec l'Inter. Il aura une occasion de s'en approcher un peu, dès ce soir, lors du choc contre la Juve.