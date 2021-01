D1A : Genk s'est fait peur sur la fin, le Beerschot et Courtrai se quittent dos à dos

Deux rencontres avaient lieu en ce début de soirée pour le compte de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Genk-Zulte Waregem 3-2

Genk a ouvert le score juste après la pause via Paul Onuachu, bien servi par Munoz (46e), 1-0. Le Nigérian ira même de son doublé quelques minutes plus tard (53e), 2-0. Ito aggravera la mise après l'heure de jeu (67e), 3-0. Alors que les Limbourgeois pensaient que la rencontre était pliée, Zulte réduira le score via de Bock (72e), 3-1.

En fin de rencontre, Gianni Bruno permettra aux Flandriens d'y croire encore après un but sur penalty (88e), 3-2. Néanmoins, Genk s'imposera et se hissera ainsi à la 2ème place avec 42 points au compteur. Zulte reste 12ème avec 30 unités.

Beerschot-Courtrai 0-0

Nul vierge entre les deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les Rats grimpent à la 8ème place, les Kerels se hissent à la 13ème place.