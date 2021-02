🎥 Premier League : Leandro Trossard et Liverpool se paient le scalp de Liverpool; Lingard décisif pour son nouveau club

On jouait la suite de la 22e journée en Premier League.

Liverpool - Brighton & Hove Albion

Les Seagulls de Leandro Trossard (titulaire) ont surpris Liverpool à Anfield et empochent une victoire presque inespérée. Stevcen Alzate (56e) inscrivait le seul but de la partie, offrant une victoire précieuse à Brighton qui s'éloigne de la zone rouge. Après deux victoires consécutives, Liverpool et Divock Origi (monté à l'heure de jeu) retombent dans leurs travers.

Aston Villa - West Ham United

Souček (51e) et Lingard (56e) mettaient West Ham aux commandes. Watkins (81e) pensait relancer le suspense en fin de match, mais l'ancien Mancunien Lingard tuait tout espoir avec un doublé (83e) qui offrait à West Ham sa 5e victoire en six rencontres.

Leeds - Everton

Sigurdsson (9e) ouvrait le score pour les Toffees, imité par et Calvert-Lewin juste avant la pause (41e). Raphinha après le repos (48e) réduisait l'écart pour Leeds, mais c'est Everton qui l'emportait pour monter à la cinquième place au classement.