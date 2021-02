Satisfait d'occuper le siège de leader en Serie A, Antonio Conte souligne l'apport de Lukaku : "On a besoin de ce Romelu"

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges était en grande forme ce dimanche avec un doublé inscrit avant la mi-temps (2-0). Il a aidé son équipe à s'imposer 3-1 face à la Lazio.

À la suite de la victoire contre la Lazio Rome (3-1) dimanche, Antonio Conte, était satisfait d'occuper désormais la première place de Serie A. "La première place, c'est un objectif après lequel on courait depuis quelque temps. Je pense qu'on a montré une belle force mentale. Mais, de toute évidence, c'est un point de départ, pas un point d'arrivée. On sait que le prochain match, c'est le derby contre Milan (dimanche prochain 15 h), c'est mieux d'y aller en étant devant", a confié l'entraîneur de l'Inter Milan sur Sky Sport Italia.

Le technicien italien a pu compter sur un Lukaku en grande forme à nouveau. "Romelu Lukaku a apporté une belle réponse. C'était important pour lui dans une période où il faisant des matchs un peu moins brillants. Pour tous les joueurs, il y a forcément des moments plus difficiles. Aujourd'hui, il est revenu de manière autoritaire. On a besoin de ce Romelu. Je dis aussi bravo à Christian Eriksen qui a aussi fait un très bon match. Il commence à s'adapter au football italien, il a fait un pas vers nous. On a besoin de tout le monde", a conclu Conte.