Les huit autres Belges qui rêvent d'Europa League

Comme en Ligue des Champions, le contingent noir-jaune-rouge est bien garni en Europa League, au moment d'aborder la phase à élimination directe. Huit joueurs belges ont la ferme intention d'avancer dans cette compétition. Même si plusieurs d'entre eux feront l'impasse sur blessure, jeudi soir.

À l'instar des Brugeois et des Anversois, qui espèrent prolonger la belle aventure européenne entamée à l'automne, ces joueurs belges ont fait de l'Europa League un réel objectif cette saison. Tour d'horizon.

Real Sociedad-Man U: retrouvailles pour Adnan Januzaj

Jour J pour Adnan Januzaj qui attendait de croiser son ancien club depuis le tirage au sort. Découvert avec la vareuse mancunienne sur le dos, Adnan Januzaj a désormais trouvé son bonheur en Espagne. Et la Real Sociedad, qui pointe juste derrière le top 4 en Liga, espère bien profiter de la forme tangente des Red Devils, qui n'ont gagné que deux de leurs six derniers matchs, pour se frayer un chemin vers les huitièmes de finale.

Slavia Prague-Leicester, un seul Diable au rendez-vous

Leicester City, qui est à la lutte avec les grosses écuries anglaises pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine, rêve aussi d'un beau parcours en Europa League. Pour y parvenir, il faudra d'abord se défaire du Slavia Prague, solide leader du championnat tchèque. Sans Timothy Castagne, dont le retour est prévu pour le week-end prochain. Et sans Dennis Praet, qui en a encore pour quelques semaines à l'infirmerie. Mais avec Youri Tielemans, devenu un patron chez les Foxes.

Etoile Rouge-Milan AC: semaine chargée pour Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemaekers attend lui aussi beaucoup de l'Europa League. Auteur d'une excellente saison avec l'AC Milan, le jeune Belge tentera de se mettre en évidence sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade jeudi soir. Un seizième de finale qui arrive au milieu d'une grosse semaine pour les Rossoneri: entre leurs deux duels avec les Serbes, les Milanais affronteront l'Inter dans un choc pour la première place du Calcio...

Benfica-Arsenal, un gros morceau pour Jan Vertonghen

Avec Adnan Januzaj, Jan Vertonghen est sans doute le Diable Rouge qui a été le moins gâté par le tirage au sort. Éliminé en barrages de la Ligue des Champions, Benfica s'était rabattu sur l'Europa League avec ambitions: les Aigles visent la finale. Pour s'en rapprocher, Benfica devra d'abord en découdre avec Arsenal qui a également fait de l'Europa League un objectif majeur. Éliminés en FA Cup, largués en championnat, les Gunners doivent proposer autre chose en C3. L'assurance d'un chaud duel entre Lisboètes et Londiens?

Wolfsberg-Tottenham: faux-pas interdit pour Toby Alderweireld

Au contraire de son ancien équipier, Toby Alderweireld est peut-être le Diable Rouge qui a hérité, sur papier, du meilleur tirage au sort. Tout autre résultat qu'une qualification pour les seizièmes de finale serait une énorme déception pour les Spurs contre les Autrichiens de Wolfsberr. José Mourinho et ses hommes savent pourtant qu'il faudra se méfier d'une équipe qui a barré la route des seizièmes de finale à Feyenoord et au CSKA Moscou.

Grenade-Napoli, toujours sans Dries Mertens

Auteur d'un but et d'une passe décisive durant la phase de poules, Dries Mertens devra patienter pour alimenter son compteur. Et probablement espérer que le Napoli franchisse l'obstacle. Car il ne devrait pas être en état de jouer la semaine prochaine. Un forfait qui n'est pas le seul à déplorer pour Gennaro Gattuso, également privé, entre autres, d'Hirving Lozano et de Kalidou Koulibaly. Mais, malgré ces nombreuses absences, Naples veut continuer sa route, tout en se méfiant de Grenade, qui vient de bousculer l'Atletico en championnat et le Barça en Coupe du Roi.