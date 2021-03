Europa League : les cadors en ballotage favorable pour les quarts de finales

La seconde compétition la plus prestigieuse après la coupe aux grandes oreilles, l'Europa League va livrer ses qualifiés pour les quarts de finales, ce jeudi, à l'issue des 8e de finales retour.

Beaucoup de grandes équipes ont déjà assuré l’essentiel aux 8e de finales aller, sauf surprise, elles devraient valider leur ticket pour les quarts.

Arsenal- Olympiakos : A l'Emirates Stadium, il sera difficile aux hommes de Pedro Martins de marquer 2 buts sans en prendre aucun face aux Gunners, eux qui ont déjà encaissé 3 buts au tour précédent dans la double confrontation contre PSV Eindhoven.

Villarreal - Dynamo de Kiev : 7ème de Liga, Villarreal a fait le plus dur en s'imposa nten Ukraine 2-0 contre le Dynamo de Kiev. Le Sous-Marin Jaune, demi finaliste de l'Europa League en 2016, part favori face à une équipe ukrainienne qui n’a réussi aucun tir cadré au match aller, même si l’on sait que les matchs ne se ressemblent pas.

Young Boys-Ajax : Avec 3 buts d’écart, l'Ajax peut aborder son retour en toute tranquillité, même si c’est sur terrain adverse. "Les Lanciers" qui courent derrière un trophée continental depuis 1995, année où ils ont remporté la Ligue des Champions, ne se laisseront pas sortir à ce stade de la compétition. Malgré l’absence de leur portier titulaire, André Onana suspendu pour dopage, et de la non inscription de leur nouvel attaquant Sébastien Haller sur la liste de l’Europa League, ils sauront défendre, en terre suisse, leurs acquis.

© photonews

Chakhtar-Roma : Cette saison en Coupe européenne, le Chakhtar n’est pas prolifique à domicile. Lors des phases de groupe de la Ligue des champions, il n’a pas beaucoup scoré sur son terrain. Un nul 0-0 face à l’Inter, 0-6 devant Borussia Monchengladbach et une victoire face au Real Madrid 2-0. En seizième de finale de l’Europa League,"Les Mineurs" n’ont inscrit qu’un seul but face à Tel-Aviv. Visiblement ce manque de réalisme va leur couter contre Roma qui sait voyager et qui a surtout inscrit 21 buts en 9 matchs d’Europa League.

Dinamo-Tottenham : Pour l’avoir, déjà, remportée à deux reprises, José Mourinho saura comment guider les Spurs vers la qualif dans ce match d'Europa. Avec un avantage de deux buts, Tottenham fera tout pour sauver sa saison avec une campagne honorable en Europa League. Au match aller, les Croates ont pas mal dérangé Hugo Loris mais renverser les deux buts serait la surprise de la soirée.

Molde-Grenade : Grenade victorieuse à l’aller 2-0, a des arguments pour valider son billet en Norvège. Sur 4 matchs à l’extérieur cette saison, en Europa League, elle a toujours marqué sauf face PAOK le 10 décembre 2020 (0-0). Son vis-à-vis, les Bleus et Blancs ne gardent pas leurs cages aussi inviolées. En quatre matchs, ils ont toujours concédé des buts hormis le deuxième des poules contre Rapid Vienne.

Milan Ac-Manchester United : Un match ouvert, où tout peut se passer. Aucune formation n’est à l’abri de surprise. 1-1 à l’aller, 0-0 pourra qualifier Milan, mais les Rossoneris ne rassurent plus du tout à domicile, en témoigne leur dernière défaite face à Naples 1-0. Les Mancuniens, s’ils allignent leur effectif complet, mettront en difficulté Frank Kessie et ses partenaires.

Rangers-Slavia Prague : Champion avant terme en Ecosse, les Rangers, auteurs d’un nul 1-1 à Prague pourront se qualifier juste avec un 0-0. Si cette saison à Ibrox Stadium, les hommes de Steven Gerrard sont en forme et prolifiques, attention cependant aux Tchèques qui ont sorti Leicester City au tour précedent. Après un 0-0 en République Tchèque, ils étaient allés battre les Anglais à domicile 2-0 ...