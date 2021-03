Le comeback inattedu de Johan Walem à Anderlecht: "Je n'ai pas hésité une seule seconde"

Johan Walem sera bel et bien le successeur de Patrick Wachel à la tête des ladies du Sporting.

Un peu plus d'un an après avoir quitté les Diablotins pour Chypre, où il a été remercié, Johan Walem est de retour en Belgique et dans le club qui l'avait révélé. Dans une fonction inattendue puisqu'il sera le nouveau coach de l'équipe féminine du Sporting d'Anderlecht.

"J'ai été un peu étonné quand le club m'a contacté, mais je n'ai pas hésité une seule seconde", a expliqué en conférence de presse, un Johan Walem enthousiasmé par cette nouvelle page de sa carrière d'entraîneur: "J'attends énormément de cette expérience, on veut écrire un bel avenir ensemble", insiste-t-il.