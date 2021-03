CAN 2022(Q) : Le Burkina Faso garde ses chances de qualification intactes, l'Ouganda et le Madagascar se sont mis en danger

Cinq des six matchs du 5e chapitre des éliminatoires de la CAN 2022, disputés à 14h, viennent de terminer. Pas de nouveau qualifié, certaines nations conservent leur chance de qualification et d'autres se sont mis en danger.

Le scénario qui nous avons décrit avant le début des matchs ne s'est pas produit. Pour se qualifier, ce mercredi, le Burkina Faso, l’Ouganda et le Madagascar devaient l’emporter, mais ça n’a pas été le cas. Grâce à un Hervé Koffi des grands jours, les Etalons ont ramené de Kampala un précieux nul 0-0 qui les place toujours en tête du groupe B (9 points). Au Stade du 4 Aout de Ouagadougou, ils auront à coeur de terminer en beauté leur campagne, le 29 mars, synonyme de qualification face au Soudan du Sud dernier du groupe battu chez lui, aujourd’hui, par le Malawi 1-0. Ce qui complique la donne pour l’Ouganda obligé d’aller chercher sa qualification le 29 mars au Malawi lors de la 6e journée. Mauvaise opération aussi pour les Barea de Madagascar qui se sont inclinés lourdement en Ethiopie 3-0. Les Antilopes Walya ont réussi les trois buts en première mi-temps pliant du coup la rencontre. Une victoire qui permet aux Ethiopiens de s’emparer de la première place du groupe K avec 9 points en attendant le match Niger (4 e, 3 points) - Côte d’Ivoire (2 e, 7 points) de ce vendredi. Désormais troisième, les Malgaches doivent attendre la dernière journée contre le Niger pour valider leur ticket ou pas. Dans les deux autres matchs de 14h, le Soudan est allé battre Sao Tomé et Principe 2-0 et garde toujours la troisième place du groupe C. Le Rwanda grâce à succès 1-0 devant le Mozambique, prend la seconde place de la poule F en attendant Cap Vert-Cameroun ce vendredi. Le dernier match du jour oppose, à 17h, la Guinée au Mali, et en cas de victoire le Syli National sera qualifié pour la CAN 2022 au Cameroun.