Les Diables Rouges ? Lestienne se dit réaliste : "Quand tu vois l'équipe actuelle..."

L'attaquant âgé de 28 ans n'a jamais porté le maillot de l'équipe nationale durant sa carrière. Le Standardman n'en fait pas une obsession mais ne fait pas une croix dessus.

Choisi par Roberto Martinez dans une sélection de 28 joueurs, Maxime Lestienne s’apprêtait à revenir chez les Diables rouges pour la deuxième fois de sa carrière lors du mois d'octobre 2019 mais n'avait pas été en mesure d’honorer sa sélection chez les Diables Rouges à cause d'une blessure aux ischios le week-end juste avant le rassemblement. À noter que l'ancien Mouscronnois avait déjà été appelé en 2013 par Marc Wilmots mais n’était pas monté sur le terrain.

Après la dernière trêve internationale, le Belge ne pense pas aux Diables Rouges. "Quand tu vois l'équipe actuelle...Il y a meilleur que moi. Des joueurs plus jeunes que moi qui font leurs preuves et qui sont performants en club. Jérémy Doku et Leandro Trossard par exemple. Je suis juste réaliste. Puis, je n'ai jamais pensé à l'équipe nationale, ce n'est pas une obsession. Si je suis repris, c'est du bonus. Je sais que le sélectionneur m'apprécie mais bon il va déjà devoir effectuer des choix compliqués au vu de son beau noyau. Il va devoir prendre 23 joueurs pour l'Euro donc tu ne te poses même la question de savoir si Maxime Lestienne peut faire partie du groupe ! Je ne ferai pas une croix dessus. Ne sait-on jamais si je suis métamorphosé d'ici un an et que j'empile les buts...", a lâché l'attaquant des Rouches.