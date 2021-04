🎥 Serie A : L'AC Milan chute à domicile

Ce mercredi soir, plusieurs rencontres de la 32ème journée du championnat italien avaient lieu.

AC Milan-Sassuolo 1-2

L'AC Milan, en cas de victoire, pouvait revenir à 6 points du leader l’Inter et ainsi rêver jusqu’à la fin du Scudetto. De son côté, Sassuolo, huitième du championnat, avait à cœur de récupérer son retard sur l’AS Roma et sur les places européennes. Mais les Rossoneri ont été surpris à la maison malgré une nette domination.

En première période, Hakan Calhanoglu ouvrira le score magnifique frappe enroulée (30e), 1-0. Mais au retour des vestiaires, Sassuolo poussera pour revenir au score et y parviendra. Sur une frappe pourtant anodine et non cadrée de Toljan, Giacomo Raspadori surgissait pour le but égalisateur (79e), 1-1. L’attaquant italien de 21 ans fera basculer la rencontre cinq minutes plus tard en y allant de son un doublé pour donner l’avantage aux siens (84e), 1-2. Le score ne bougera plus. L’AC Milan peut quasiment faire une croix sur le titre.

