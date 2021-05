Le SO Cholet intéressé par le Liégeois Jason Kuluanga

Le back droit devrait changer d'air cet été et poursuivre sa progression à un échelon supérieur.

Jason Kaluanga a réalisé trois bonnes saisons du coté de Trèves, pensionnaire de quatrième division allemande. En fin de contrat avec le club allemand, le Liégeois devrait changer d'air cet été et ne manque pas de prétendants en Belgique et en France.

Selon nos informations, Il serait proche du SO Cholet (National 1) afin de pallier au très probable départ de Junior Sambu Marsoni. Côté choletais, on souhaite préparer l'avenir sereinement et Jason Kaluanga semble être le profil idéal pour ce poste. À savoir un back droit solide défensivement et qui n'hésite pas à monter pour percuter sur son flanc.