Un blog sur la Pro League ... en Russie : le défi fou d'Artiom Prozhoga

Si vous êtes un aficionado de Twitter, vous avez peut-être repéré un compte en russe suivant attentivement notre Jupiler Pro League. C'est celui d'Artiom Prozhoga, tombé amoureux du football belge il y a quelques années et qui tient désormais un blog sur le sujet.

Artiom Prozhoga (26 ans) est traducteur et passionné de football, et s'est lancé depuis la seconde partie de saison 2019-2020 un défi un peu fou : couvrir en intégralité la Jupiler Pro League et le football belge en général, pas forcément des plus connus en Russie. Un défi relevé avec brio, et qu'il relaie via le site russe Sports.ru, qui permet à des bloggeurs passionnés de partager leur travail. Intrigués par sa démarche, Walfoot l'a contacté pour en savoir plus ...

Bonjour Artiom. Premièrement, peux-tu nous dire quand et pourquoi tu t'es mis à suivre le championnat belge ?