Antonio Conte a des exigences élevées pour rejoindre Tottenham : Un gros salaire, 5 joueurs cachés et un nouveau directeur sportif

Sur le marché depuis son départ de l'Inter Milan, le technicien italien pourrait rebondir outre-Manche.

Antonio Conte serait en train de négocier avec Tottenham, selon la presse britannique et italienne. Mais l'entraîneur italien dispose d'exigences élevées et l'a fait savoir aux dirigeants des Spurs. Conte réclame d'abord un énorme salaire et un contrat de longue durée. Payé à hauteur de 11 millions d'euros du côté de l'Inter Milan, le technicien souhaite toucher 20 millions d'euros net d'impôts, d'après La Stampa.

Parmi les autres souhaits du tacticien transalpin, il y a la venue de Fabio Paratici comme directeur sportif du club londonien. Libéré par la Juventus au terme de son engagement, Paratici, qui a collaboré avec Conte entre 2011 et 2014, figure lui aussi dans le viseur du board de Tottenham.

Antonio Conte a aussi coché cinq noms pour renforcer l'effectif du club londonien. Selon Calciomercato, l'ex-coach de la Juventus veut récupérer le défenseur central Milan Skriniar, le milieu offensif Christian Eriksen et l'ailier Ivan Perisic, tous chez les Nerazzurri, mais aussi le milieu de Manchester United, Nemanja Matic, ainsi que l'attaquant de Chelsea, Olivier Giroud.