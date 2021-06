🎥 Les stades de l'Euro : L'Arena Nationala Bucarest, une enceinte moderne qui a coûté une somme colossale

Le stade est occupé par trois équipes : le Steaua Bucarest, le DInamo Bucarest et l'équipe nationale de football.

Situé dans le complexe sportif Lia Manoliu de Bucarest, l'Arena Nationala Bucarest est classé parmi les plus beaux stades du pays. Il est construit sur le site de l’ancienne enceinte dans laquelle se disputaient les matchs de l’équipe nationale roumaine et dans laquelle pouvaient se réunir 60.000 personnes. Construit en 1953, ce dernier a été démoli en 2007. Quatre ans plus tard, la nouvelle enceinte voyait le jour, et ce avec un toit rétractable. Au total, 234 millions d’euros ont été dépensés pour en permettre la construction complète. D’une capacité de 55.600 places, sa conception permet une expansion partielle pour atteindre jusqu’à 63.000 places.

Le jeune stade roumain a déjà accueilli plusieurs finales dont celle de l'Europa League en 2012 entre l'Atlético Madrid et l'Athtletic Bilbao (3-0).

Voici les rencontres de l'Euro programmées à l'Arena Nationala Bucarest :

Dimanche 14 juin : Autriche-Macédoine du Nord (Groupe C)

Jeudi 17 juin : Ukraine-Macédoine du Nord (Groupe C)

Lundi 21 juin : Ukraine-Autriche (Groupe C)

Lundi 28 juin : Huitième de finale