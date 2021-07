Michel-Ange Balikwisha sort du silence : "Le Standard m'a imposé son choix"

L'ailier des Diablotins a tenu à s'exprimer suite à son souhait de vouloir quitter le club liégeois en utilisant la loi 78.

La saga ne semble pas prête de se terminer. On le sait, Michel-Ange Balikwisha était en passe de quitter le Standard mais le joueur a finalement décidé de rompre son contrat avec le club. Le jeune talent a tenu à s'expliquer dans un entretien accordé à La Meuse.

"J'ai reçu des insultes de la part des supporters et je les comprends car ils ne savent pas ce qu'il s'est réellement passé. (...) A l'époque, je ne savais pas que Bruges et le Standard avaient trouvé un accord sans me consulter. J'ai été étonné car le Standard était clair dans son choix et ne s'est jamais soucié de ce que je pensais", explique-t-il.

Initialement, le joueur voulait poursuivre l'aventure à Sclessin : "En fin de saison, j'avais entamé des négociations pour une prolongation de contrat avec le club. Je ne voulais pas réellement quitter le Standard. C'est le club qui m'a poussé à partir."