Lionel Messi filament élu meilleur joueur de la Copa América

Auteur d'une très bonne Copa América 2021, Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la compétition par la CONMEBOL.

Nouvelle récompense pour Lionel Messi. Après avoir soulevé la Copa América cette nuit, aux dépens du Brésil, l'Argentin a été élu meilleur joueur de la compétition par le comité de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL). L'attaquant du FC Barcelone a pris l'ascendant sur Neymar aux yeux des observateurs.

Pourtant, pas plus tard qu'hier, le Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL, chargé d'élire le meilleur joueur du tournoi, avait annoncé qu'il était "impossible" de départager les deux anciens coéquipiers. Ainsi, Leo et Ney avaient tous les deux remporté la disctinction individuelle, en se retrouvant ex-aequo.

Une finale plus tard et la donne a changé. En effet, ce matin, la CONMEBOL a rendu son nouveau verdict dans un communiqué officiel (voir ci-dessus). En sept rencontres de Copa América (630 minutes de jeu), Lionel Messi a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives. La consécration pour la Pulga.