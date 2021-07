Jonathan Lardot désigné arbitre de la rencontre de Supercoupe

La RBFA a annoncé que Jonathan Lardot, élu Arbitre de l'année en fin de saison, sera au sifflet de la rencontre de Supercoupe entre le Club de Bruges et le Racing Genk. Les champions en titre et les vainqueurs de la Coupe de Belgique s'affronteront ce samedi du côté du Jan Breydel.

Jonathan Lardot will be in charge of the Super Cup between @ClubBrugge and @KRCGenkofficial on Saturday. 📝



