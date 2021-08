Le Standard de Liège prévient ses supporters

Le matricule 16 va pouvoir à nouveau accueillir tous ses abonnés à Sclessin ce vendredi 20 août pour la réception du KV Ostende (coup d'envoi à 20H45). Sans masque, sans distanciation (à l'exception des espaces intérieurs - VIP où le protocole corona pour l'Horeca continuera d'être appliqué).

Pour pouvoir retourner au stade encourager leurs couleurs, les abonnés devront respecter la procédure Covid Safe Ticket imposée par les autorités belges. Le contrôle d’accès se fera donc en plusieurs étapes.

1) Contrôle Covid Safe Ticket + carte d’identité :

Ce contrôle aura lieu avant d’accéder aux tourniquets automatiques. Tout supporter (à l’exception des enfants de moins de 12 ans) aura l’obligation de présenter un QR code valide ainsi que sa carte d’identité. Pour les enfants de moins de 12 ans, le Covid Safe Ticket ne s’applique pas. Il faudra un test antigénique ou PCR.

Votre QR Code sera valide si vous appartenez à une des catégories suivantes :

- vous avez un certificat de vaccination valide (2 semaines après l’administration de votre 2ème dose ou 4 semaines après l’administration d’un vaccin à dose unique).

- vous avez un certificat de rétablissement valide (à partir de 11 jours et jusqu’à maximum 180 jours après un test PCR positif)

- vous avez effectué un test PCR dont le résultat est négatif et qui est valide (cette validité dure 72 heures).

- vous avez effectué un test antigénique rapide dont le résultat est négatif et qui est valide (cette validité dure jusqu’au lendemain du jour où le test a été effectué à minuit).

tout le satde, pas de clivage. Double conotlre d'accès pour rentrer dans le stade. Premier contrôle safe covid ticket. Premier périmètre, maximum d'entrée. QR Code. Application, preuve de vaccination, certificat, test PCR et antigéniques rapide.

Ma santé, téléphoner pour le papier par la poste. Fraudes impossibles, scanné vert, zone puis stade. Support, intérimaires pour aider les supporters, pas accès à la base de données. Support limité. Premier match depuis longtemps, abonnement, se préparer chez eux, en installant covid safe b et itzme. Pas réslu le jour du match, logistique importante en amont. Préparez-vous avant le match, duréé plus longue, file, match un vendredi, venir plus tôt.

Toutes les entrées sont ouvertes, 100 points de scan et de contrôle avant l'arrivée aux tourniquets. La clé, mise en place et communication. pas de dérogation. Plus de 12 ans, tests PCR et antigéniques en dessous 12 ans. Favoriser nos abonnés, pas de vente de tickets. Pas de visiteurs jusque fin septembre minimum.

On suit les règles, prérogatives pour accueillir 100% du public. Groupes d'animations en réflexion, décision commune à prendre, voir la postiion qu'ils vont adopter. maximum nombre d'abonnés et pas le stade comble.

Stade ouvert dès 18H30, 2H15 avant, happy hour prévu prévu et programmes prévus sur l'écran du stade, un peu d'animation.

Toutes personnes travaillant pour l'évenement.