EFL Cup : Arsenal humilie West Brom, Southampton et Burnley se qualifient

Première victoire de la saison pour les Gunners qui ont pu compter sur un Aubameyang en grande forme.

Arsenal a-t-il enfin lancé sa saison ? Sans Sambi Lokonga (resté sur le banc durant toute la rencontre), les Gunners ont assuré leur qualification pour le troisième tour de EFL Cup grâce à leur victoire 0-6 du côte de West Brom.

Avec un triplé et une passe décisive, Aubameyang a été le grand artisan de la victoire. Pepe, Saka et Lacazette sont les autres buteurs de la soirée pour Arsenal.

De son côté, Southampton n'a, lui non plus, pas fait dans la dentelle. En déplacement à Newport Country (D4 anglaise), les Saints se sont imposés sur le score 0-8. Enfin, dans le dernier match de la soirée qui opposait Newcastle et Burnley, ce sont les Clarets qui se sont imposés au terme de la séance de tirs au but (0-0, 3-4 t.a.b.).