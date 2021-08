[Etranger] Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 30/08: Praet - Mbemba Mangulu - Schouterden - Bellerín - Mikautadze - Kabak - Mbappe Lottin - Alioui

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Praet - Mbemba Mangulu - Schouterden - Bellerín - Mikautadze - Kabak - Mbappe Lottin - Alioui

Jesse Lingard va rester à Man U

Lontemps dans le viseur de West Ham, où il a cartonné la saison dernière, Jesse Lingard va finalement rester à Manchester United, selon les informations de Sky Sports. Il va désormais tenter de s'imposer sous les ordres d'Ole-Gunnar Solskjaer.

Danny Drinkwater file en Championship

Après la Super Lig turque, la Championship pour Danny Drinkwater. Prêté par Chelsea à Kasimpasa la saison dernière, le médian anglais file cette fois à Reading, où il évoluera jusqu'à la fin de la saison. C'est la quatrième fois qu'il est prêté depuis son arrivée chez les Blues en 2019.

Nils Schouterden met fin à son aventure avec l'AEK Larnaca

L'ancien Panda ne sera resté que quelques mois à Chypre. (Lire la suite)

Officiel: Junior Onana file à Bordeaux

Passé par Mouscron, le médian quitte Lille pour Bordeaux. (Lire la suite)

Teun Koopmeiers rejoint l'Atalanta

Un médian néerlandais à Bergame. A 23 ans, Teun Koopmeiers quitte en effet l'AZ Alkmaar pour l'Atalanta où il a signé un contrat de quatre ans. L'international néerlandais était une valeur sûre de l'AZ où il a disputé 154 rencontres depuis le début de sa carrière.

Officiel: direction la Ligue 1 pour Youssouph Badji

Le jeune attaquant sénégalais quitte provisoirement le Club de Bruges. (Lire la suite)

Le remplaçant désigné de Teddy Chevalier à Courtrai

Teddy Chevalier va bel et bien arriver au Canonnier, Courtrai a probablement identifié son remplaçant. (Lire la suite)

Kylian Mbappé au Real: fin des espoirs pour les supporters madrilènes?

Les négociations auraient été définitivement interrompues entre les deux clubs. (Lire la suite)

OFFICIEL: Georges Mikautadze est de retour à Seraing

Un atout offensif de choix pour les Métallos. (Lire la suite)

Ozan Kabak file à Norwich City

Ozan Kabak retrouve la Premier League. Prêté à Liverpool la saison dernière, le défenseur turc rejoint désormais Norwich City. Il est prêté par Schalke pour une saison chez le promu.

📝 We're delighted to confirm the signing of defender Ozan Kabak on a season-long loan deal from Schalke! 🤩



🇹🇷 #WelcomeKabak 🇹🇷 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 30, 2021

Officiel : Bryan Limbombe quitte le Racing Genk pour Roda

Peu utilisé au Racing Genk, Bryan Limbombe va tenter de lancer sa carrière du côté des Pays-Bas. (Lire la suite)

Officiel : Tiémoué Bakayoko retourne à Milan

Tiemoué Bakayoko (27 ans) retourne en Italie : après avoir été prêté à Milan, Monaco et Naples, le milieu de terrain français retourne en Lombardie et est prêté deux ans à l'AC Milan par Chelsea.

Bakayoko returns to Italy on loan. 🇮🇹



We wish him all the best for the season. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2021

Dario Van den Buijs quitte le Beerschot pour Waalwijk (officiel)

Titulaire cette saison au Beerschot, Dario van den Buijs (25 ans) quitte les Rats : il rejoint le RKC Waalwijk, en Eredivisie, où il a signé jusqu'en 2025.

Centrale verdediger Dario Van den Buijs trekt naar @RKCWAALWIJK.



Beerschot wil Dario veel succes wensen bij zijn nieuwe club.#TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/uEe5Lcaz3m — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) August 30, 2021

Chancel Mbemba serait suivi par le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais

Chancel Mbemba est devenu incontournable au FC Porto, et intéresserait apparemment des clubs d'un certain calibre. (Lire la suite)

Hector Bellerin au Barça ?

Hector Bellerin (26 ans), formé à la Masia, pourrait bien y retourner : d'après le Mundo Deportivo, le latéral espagnol d'Arsenal, qui a rejoint les Gunners en 2011 dès les équipes d'âge, pourrait rejoindre le FC Barcelone cet été. Bellerin compte encore deux ans de contrat à Arsenal.

Officiel : Marcel Sabitzer rejoint le Bayern Munich !

Le Bayern Munich a encore frappé en attirant le pilier de l'entrejeu du RB Leipzig. (Lire la suite)