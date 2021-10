Les problèmes défensifs de l'Antwerp: "Où est Ibrahima Seck?"

L'Antwerp continue de souffler le chaud et le froid en Pro League et pour Patrick Goots, c'est en grande partie dû à des problèmes défensifs.

Bij de erste goal wordt Frey afgetroefd door Gano. "Dat kan gebeuren. Bij de 2-1 kunnen we wel wat bedenkingen formuleren, zoals: waarom blijft Verstraete de corners trappen? Iemand als hij heeft Antwerp absoluut nodig om de angel uit een tegenaanval te halen. Nu staat Fischer op de rand van de zestien om het gevaar op te vangen, maar hij beschikt niet over het loopvermogen om die lange afstand te overbruggen", aldus Goots in GvA.

Goots vraagt zich ook af waar één van de sterkhouders ineens naartoe is. "Ook een kopper minder meesturen in de toekomst, lijkt me aangewezen. Voorts kunnen we niet ontkennen dat Almeida en Dessoleil na rust overbluft werden door de Waregemse spitsen. Dan is mijn vraag: waar is Seck? Als er iemand het duel met Gano kon aangaan, was hij het wel."