Une société de management proche de Mogi Bayat accusée de retards de paiements

La société de management DW Sports Management, qui a travaillé sur les dossiers de joueurs tels que Mike Trésor, Victor Osimhen ou encore récemment Aster Vranckx, semble dans la tourmente.

Il s'agit de l'une des sociétés de management les plus riches et puissantes de France : DW Sports Management, société gérée par William D'Avila, a un pied dans les transferts de Victor Osimhen, Aster Vranckx, Mike Trésor, Moses Simon, Henry Onyekuru ou encore Sekou Koita (RB Salzbourg). Des transferts qui n'ont pu se faire que grâce à l'aide et l'expertise de Mogi Bayat, proche de D'Avila et qui gère plusieurs joueurs du catalogue de DWSM.

Mais alors que Mogi Bayat, de son côté, a d'autres chats à fouetter suite aux récentes accusations portées à son encontre (il a notamment porté plainte suite à la diffusion du documentaire "Le milieu du terrain" sur la RTBF, et est toujours sous le coup d'une instruction judiciaire liée au Footgate), la société DW Sports Management se retrouverait à son tour dans la tourmente : plusieurs salariés auraient rapporté ne pas avoir été payés, et certains joueurs (dont Victor Osimhen) ont également dû payer de leur poche des services que la société aurait dû fournir (frais de déplacement, notamment).

DW Sports Management, dont le portefeuille de joueurs est particulièrement intéressant, pourrait donc être revendu par William D'Avila. Un intérêt a été formulé : celui de la structure américaine Wasserman. Deux options se détachent à ce stade : le départ de quelques employés de Wasserman, qui reprendraient DW Sports Management et son catalogue, ou un rachat direct de la part de Wasserman.