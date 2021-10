Joao Klauss : "Autant de temps sans marquer des buts n'était pas évident"

Prêté depuis la saison dernière, le Brésilien a marqué l'unique but de la rencontre face à Mouscron en Coupe de Belgique ce mardi soir.

Joao Klauss (3 buts en 13 rencontres toutes compétitions confondues) n'avait plus fait trembler les filets depuis le 15 août dernier contre le Beerschot. "C'était très important pour moi surtout au niveau de la confiance. Autant de temps sans planter des buts n'est pas évident. D'habitude, je n'y pense pas. Vu la situation de l'équipe, je veux aider au maximum. Mais, ce qui est primordial, c'est la victoire car l'équipe en avait besoin. Nous étions obligés de nous imposer et de passer au tour suivant en Coupe de Belgique", a souligné le Brésilien qui sait que le vestiaire est derrière lui pour faire la différence.

"L'équipe croit en moi et est derrière moi. J'essaie de tout donner à chaque rencontre même si je ne suis pas au top ces derniers temps. Il est vrai que je bouge beaucoup et parfois pour rien. J'apprends à trouver la bonne position pour créer des espaces et ainsi marquer des buts. Mais nous jouons mieux depuis quelques rencontres et sommes plus présents dans les seize derniers mètres. D'ailleurs, nous avons marqué lors des trois dernières parties. Nous sommes sur la bonne voie après cette victoire à Mouscron. Nous devons encore nous améliorer néanmoins, et ce même si la confiance est là", a souligné le joueur prêté par Hoffenheim.

© photonews

Le buteur des Rouches a ensuite évoqué le départ de l'ancien staff. "Cela fait partie du football. Mbaye Leye a tout fait pour l'équipe et le club. Il a fait de son mieux et c'était un réel plaisir de travailler avec lui. Une très bonne personne et un bon coach, mais cela n'a pas fonctionné. Nous avons un nouveau staff et une nouvelle philosophie désormais. Nous apprenons petit à petit comment Luka Elsner aime bosser. Je suis sûr que nous aurons bientôt des résultats", a déclaré l'ancien joueur du LASK Linz avant de parler de son rôle de leader dans le groupe liégeois. "J'essaie d'aider les plus jeunes et les nouvelles recrues. Leur donner de la confiance car nous avons besoin de chacun pour y arriver. C'est un rôle que j'apprécie et c'est l'équipe qui m'a mis dans cette position. Ils écoutent mes conseils et m'apprécient."

Ce samedi, le Standard affronte Courtrai lors de la treizième journée de Jupiler Pro League. "Une bonne équipe avec de bons joueurs, mais nous devons l'emporter à la maison. Un match important car il faut confirmer et faire le plein de confiance avant d'aller au Club de Bruges par la suite", a conclu Joao Klauss.