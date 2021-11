Des soldats arrêtent Aly Samatta, soupconné d'avoir le Covid-19

Pour cause de soupcon de contamination au Covid-19, Aly Samatta (Antwerp) et deux autres coéquipiers de l'équipe de Tanzanie (Manula et Mwamnyet) ont été arrêtés avant le match de qualifications contre Madagascar. Des soldats armés sont rentrés dans l'hôtel de l'équipe nationale et se sont assis devant les chambres des joueurs.

Selon Het Laatste Nieuws, la véracité de ces contaminations pose question, d'autant plus que cela visait les 3 joueurs stars de l'équipe et que l'ensemble de l'effectif avait déjà été testé avant de prendre l'avion, aucun cas positif n'ayant été déplorer.

Les 3 joueurs n'ont pas joué le match (sans enjeu) qui s'est fini sur le score de 1-1. Après la rencontre, tout le monde a été autorisé à rentrer en Tanzanie.

Pour l'instant, Samatta est toujours à Dar es Salaam où il a été testé à nouveau. Si le test est négatif, il partira pour la Belgique ce soir.

Soldiers have invaded Tanzania team hotel in Antananarivo and stationed at players’ rooms corridor with guns ahead of World Cup Qualifiers match against hosts Madagascar. Soldiers claimed that there are Covid-19 cases in Tanzania team @FIFAWorldCup @CAF_Online pic.twitter.com/ajw18agCMl