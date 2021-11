Luciano d'Onofrio à la rescousse de Mouscron?

Alors que Mouscron est en grande difficulté financière, Luciano d'Onofrio pourrait venir à la rescousse de l'Excel.

Il y a quelques semaines, l'ancien directeur sportif du Standard et de l'Antwerp a tenté, en vain, de reprendre l'AS Eupen. Mais le Belgo-italien serait bien décidé à reprendre les rennes d'un club de football professionnel belge.

En grande difficulté financière depuis plusieurs mois, Mouscron ne va pas bien et son président, Gérard Lopez, ne souhaite plus injecter d'argent dans le club et cherche un repreneur. Cet homme pourrait être Luciano d'Onofrio, qui serait prêt à offrir 6M€ pour acquérir le club. Affaire à suivre donc.