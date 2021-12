Prochaine étape, Ostende pour les Zèbres

Le Sporting de Charleroi a mis fin à 13 ans de disette à Sclessin, mais ne veut pas se reposer sur ses lauriers et espère enchaîner, dès vendredi soir, devant son public.

Même si, évidemment, l'ambiance était festive dans les rangs carolos dimanche soir. "On est conscient que les supporters attendaient ça depuis longtemps, moi aussi personnellement, c'est ma cinquième saison ici, et je n'avais pas encore connu ça. On a su faire plaisir à tout le monde, parce qu'il y a une victoire, il y a le résultat et il y a la manière", se réjouissait Marco Ilaimaharitra au micro de RCSC TV.

Et pourtant, la seule intention des Zèbres, dimanche soir à Sclessin était de directement se focaliser sur la suite des opérations. "On ne peut se montrer que satisfait après cette prestation, mais il faudra tourner la page dès qu'on arrive à Charleroi", insistait Edward Still en conférence de presse.

"Si on gagne pas, la victoire au Standard n'aura, peut-être, servi à rien"

Un discours partagé par le capitaine du Sporting. "Vendredi un autre match nous attend et on sait très bien que si on ne gagne pas celui-là, ce qu'on a fait au Standard aura peut-être un peu servi à rien", insiste-t-il.

La mission est donc claire pour les hommes d'Edward Still: conforter cette place dans le top 4 en s'imposant contre Ostende. Et les Zèbres connaissent la recette: ils s'étaient largement imposés, à la Côte, lors de la toute première journée de championnat.