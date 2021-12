Stéphane Bréda : une "mauvaise gestion du match" par l'arbitre d'Antwerp-Standard

Dans un match à rebondissements, le Standard respire et glane sa deuxième victoire en championnat sous l'ère Elsner en allant s'imposer contre l'Antwerp au Bosuil. Plusieurs phases ont marqué cette rencontre, où l'arbitrage a été remis en question...

Pour Le Soir, le consultant spécialisé en arbitrage est revenu sur les décisions prises par l'arbitre du match, Lawrence Visser.

Il a tout d'abord bien évidemment commenté la phase en fin de première mi-temps, où le défenseur de l'Antwerp Abdoulaye Seck a été exclu suite à ses nombreux gestes de colères après une altercation avec Selim Amallah.

"On ne voit pas tout de la bagarre mais Lawrence Visser n’a d’autre choix que d’exclure Seck, que personne ne parvient à calmer. Les Anversois parlent de propos racistes d’Amallah à son égard, le Standardman dément mais, selon Vincenzo Ciuro, le match delegate aurait bien entendu ces propos-là, ce qu’il consignera forcément dans son rapport. Pour moi, il est clair que Lawrence Visser a mal géré cette fin de première période car il y a eu plusieurs fautes d’affilée non sanctionnées sur Amallah, notamment de la part de Verstraete au piquet de corner, qui a d’ailleurs volé en l’air. Si l’arbitre intervient en amont, Amallah n’est pas énervé comme on le voit, et sans doute que rien ne se passe… "

Selon lui, il y avait aussi une carte rouge à donner à Bokadi après une intervention sur Balikwisha. "La faute brutale et dangereuse. Le rouge s’imposait, mais ni M. Visser ni M. Van Driessche, au VAR, n’en ont décidé ainsi."

Il a également commenté la seconde carte rouge, donnée à Bjorn Engels, annulée par après.

"Là encore, M. Visser n’a pas été bon. On ne voit pas bien ce qu’il se passe dans la mêlée, mais il met deux fois la main à sa poche arrière pour donner une rouge à Engels. Mais celui-ci tarde à venir et quand c’est le cas, l’arbitre se ravise et ne sort que la jaune. Franchement, il n’a pas fait un bon match…"