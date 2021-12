Ancelotti à propos d'Eden Hazard : "il a tout pour réaliser une très bonne deuxième partie de saison"

Malgré son temps de jeu famélique au Real, le coach italien continue à assurer que le Diable Rouge mérite sa place et est sur la bonne voie.

Alors qu'il n'a pas joué lors du choc remporté face à l'Atletico (victoire 2-0) le week-end dernier malgré les promesses de son coach Carlo Ancelotti et que son transfert au Real prend les allures d'un flop monumental, Eden Hazard a pourtant une nouvelle fois reçu les louanges de son coach en perspective du match demain contre Cadix. Le journal AS a relayé les propos du coach des Merengue, et ce dernier assure qu'Eden Hazard recevra sa chance et a tout pour réussir du côté du Bernabeu.

"Le problème d'Hazard ces derniers temps était qu'il n'était jamais capable de s'entraîner à cent pour cent."

L'ancien coach du Bayern et d'Everton notamment a déclaré qu'il aurait fait débuter Hazard sans les absences de Rodrygo, Bale ou Asensio si les pépins physiques ne l'avait autant freiné.

"Il le mérite."

"Il a tout pour réaliser une très bonne deuxième partie de saison."

Le média espagnol a fait du Belge sa Une, en titrant que c'est "maintenant ou jamais" pour le numéro 7 madrilène. C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter, lui qui n'a plus joué depuis le 19 septembre en Liga...