L'AS Rome écrase l'Atalanta !

Le club de La Louve a frappé un grand coup en allant s'imposer dans l'enceinte du club lombard.

L'AS Roma de Mourinho est une énigme. Capable du pire (cf. la défaite incroyable contre Bodo/Glimt en Conference League) comme du meilleur. Les Romains ont préféré proposer leur second versant cet après-demain en disposant 1-4 de l'Atalanta Bergame. Tammy Abraham a ouvert le score après moins d'une minute pour lancer idéalement ses équipiers. L'Anglais a inscrit un second but en fin de match (82e), portant son total à 12 buts avec la Roma cette saison. Nicolo Zaniolo, irrégulier depuis son long retour de blessure, a également marqué (27e), un but qui va lui faire du bien. Alors que Bryan Cristante avait relancé l'intérêt de cette rencontre juste avant la mi-temps en marquant contre son camp, Chris Smalling a définitivement mis la Roma à l'abri (72e). La Roma enchaîne une troisième victoire de suite et remonte à une belle 5e place. La Dea, avec cette défaite, manque l'occasion de dépasser l'AC Milan à la secode place et sent le souffle du Napoli dans son dos, 4e avec un point de retard et un match de moins.

⏱️ | Tammy Abraham staat binnen de eerste minuut al op het scorebord! ⚡ #AtalantaRoma pic.twitter.com/gFtncttfqb — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 18, 2021