Erling Haaland mis sous pression par Dortmund quant à une décision pour son avenir, son club réfute

Le Norvégien attire toujours autant de prétendants, ce qui ne faciliterait pas la situation au sein de son club.

Dans des propos relayés par l'Evening Standard, Erling Haaland (21 ans, 18 buts cette saison) aurait déclaré après la victoire contre Fribourg (5-1, avec un doublé du Norvégien mais aussi de Thomas Meunier) que son club du Borussia Dortmund l'avait "pressé" afin qu'il émette rapidement une décision quant à son avenir. "Les choses vont devoir se faire maintenant", aurait-il-déclaré.

Des déclarations qui ont surpris ses dirigeants. En effet, le directeur sportif du BVB, Marco Zorc, a déclaré pour Kicker que ce n'était pas le cas et que la question n'avait pas encore discutée avec le joueur.

"Actuellement, il n'y a pas de date limite et il n'y a même pas encore eu de discussions. Mais il est clair, compréhensible et seulement professionnel que nous voulons et devons mener des discussions à un moment donné."

Erling Haaland a une clause libératoire de 70 millions d'euros qui sera activée en juin prochain, de quoi attirer de nombreux prétendants...