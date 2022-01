[Etranger] Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 29/01: Stanciu - Druijf - Brahimi - Nyom - Fazio - Vlahović - Mendonça Cabral - Gigot

Anthony Limbombe (FC Nantes) devrait rallier Zulte - Waregem

Il aurait déjà passé sa visite médicale. (Lire la suite)

Arsenal veut Victor Osimhen (Napoli)

L'ancien joueur du Sporting de Charleroi fait des envieux outre-Manche. (Lire la suite)

Peter Zulj est prêté au MOL Fehérvár FC

Son passage chez les Mauves n'aura pas laissé une marque indélébile... (Lire la suite)

Un ancien de Courtai et de La Gantoise vers l'OM ?

Un accord verbal aurait déjà été trouvé. (Lire la suite)

Ferdy Druijf devrait quitter le KV Malines

Le joueur retournerait au club auquel il appartient, en Eredivisie. Il peut aussi tenter une expérience dans d'autres championnats européens. (Lire la suite)

Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) devrait rejoindre les Wuhan Three Towns

L'actuel joueur du Slavia Prague pourrait très prochainement rallier un riche club qui affiche de grosses ambitions. (Lire la suite)

Arthur Cabral a signé à la Fiorentina

Il a fait sensation dans son précédent club en Suisse, où il a inscrit 27 buts en 31 matchs cette saison. (Lire la suite)

Federico Fazio s'est engagé à Salernitana

Il s'est engagé pour deux ans. (Lire la suite)

Allan Nyom signe à Leganés

Après avoir résilié son contrat avec Getafe, Allan Nyom ne quitte pas la banlieue madrilène puisque le latéral droit camerounais signe un contrat d'un et demi avec le 18e de la deuxième division espagnole.

🖊️ FICHAJE | El C.D. Leganés se refuerza con la llegada de Allan Nyom.



➡️ https://t.co/bOFnBpioDA#BienvenidoNyom pic.twitter.com/FbqqQ0Y9Bg — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 28, 2022

Billal Brahimi rejoint l'OGC Nice

Billal Brahimi quitte l'Angers SCO, qu'il a rejoint l'été dernier, et signe en faveur de l'OGC Nice pour un montant évalué à un peu plus de 10 millions d'euros selon la presse française. L'ailier gauche franco-algérien évoluera dans le quatrième club français de sa carrière après Reims, Le Mans et Angers.

"Puissant, technique et doté d’une grosse capacité de projection vers l’avant, Brahimi a fait ses classes en Angleterre, dans l’académie de Middlesbrough. Revenu dans l’Hexagone à Reims en 2019, il explose la saison passée au Mans, en National, où il est prêté. Dans la Sarthe, il inscrit 12 buts et délivre 10 passes décisives en 34 rencontres. Brahimi s’apprête désormais à porter le maillot rouge et noir, sous les ordres de Christophe Galtier. L’OGC Nice lui souhaite la bienvenue !", peut-on lire dans le communiqué.

Cristian Oliva quitte Cagliari

Le milieu de terrain uruguayen Cristian Oliva résilie son contrat avec Cagliari, actuel 18 de Serie A. "Arrivé en Sardaigne en janvier 2019, il quitte Cagliari après avoir totalisé 30 apparitions et 2 buts avec le maillot des Rossoblù, dont celui, décisif, de la victoire à l'extérieur contre l'Atalanta en novembre 2019. Le Club souhaite à Christian le meilleur pour la suite de sa carrière", peut-on lire dans le communiqué.