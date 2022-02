Joshua a encore étalé son talent : "Ma bicyclette ? J'ai un peu mal au dos maintenant !"

Joshua Zirkzee a quitté la pelouse sous un tonnerre d'applaudissements ce dimanche. Sans surprise, tant l'attaquant néerlandais est taillé pour séduire le Lotto Park.

Les chances de voir Joshua Zirkzee à Anderlecht la saison prochaine s'amenuisent tant le Néerlandais, comme Nmecha la saison passée, semble trop prometteur pour la D1A. Ce dimanche, il a fait le show avec un beau retourné. "J'en avais essayé une à l'entraînement cette semaine, mais elle avait été stoppée (rires). Quand j'ai vu le ballon arriver, je me suis dit que j'allais la tenter. La chute m'a fait mal au dos, mais le plus important est que ce soit dedans", se réjouit Zirkzee.

Son premier but part d'une bourde eupenoise, mais l'attaquant du RSCA a fait montre d'un jusqu'auboutisme épatant. "Ce but a rendu tout le match plus simple. Nous avions joué contre eux il y a peu donc nous savions ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, nous avons été plus efficaces", estime Joshua Zirkzee. "Le but encaissé ? Ca va avec notre football, nous prenons des risques et jouons haut. Les erreurs surviennent parfois. Mais il faudra éviter à l'avenir, sinon notre gardien de but ne sera pas content", conclut-il avec le sourire.