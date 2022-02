Leipzig s'impose à Cologne et revient à 4 points de Leverkusen

Victoire somme toute facile pour les hommes de Domenico Tedesco, qui se relancent après un récent coup d'arrêt.

Le RB Leipzig est venu à bout ce vendredi soir de Cologne (3-1). Les buts ont été inscrits par Christopher Nkunku (25e), Dani Olmo (54e) et Angelino (57e).

Mention spéciale à Nkunku, qui a marqué son 11e but en championnat - pour la première fois de sa carrière - via un magnifique coup franc. 20 goals et 13 assists toutes compétitions confondues pour le Français, soit 33 buts et assists cumulés en 31 matchs, de quoi faire un énième appel du pied à Didier Deschamps...

Leipzig reprend ainsi provisoirement la 4e place occupée par l'Union Berlin grâce à la différence de buts et est à 4 points de Leverkusen, qui joue samedi (18h30) face au Stuttgart d'Orel Mangala. Cologne réalise une mauvaise opération est 7e, à deux petits points de son adversaire du jour.