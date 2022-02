Le PSG pourra compter sur Neymar face au PSG, Sergio Ramos absent

Bonne nouvelle pour les Parisiens, qui devront par contre faire face à une absence de taille.

Neymar Jr (30 ans, 14 matchs, 3 buts et 3 assists cette saison) sera bel et bien disponible pour jouer le Real Madrid ce mardi (21h) en Ligue des Champions. Absent depuis début décembre à cause d'une blessure à la cheville, le Brésilien était de retour à l'entraînement avec le groupe. Il ne devrait pas cependant débuter la rencontre.

Par contre, Sergio Ramos ne défiera pas ses anciennes couleurs demain. Il est blessé au mollet. Il va d'ailleurs poursuivre un entraînement individuel et sera réévalué dans une semaine. L'Espagnol n'a joué que 5 matchs cette saison avec le PSG.

Maurico Pochettino a également donné des nouvelles concernant les deux champions d'Afrique avec le Sénégal, Idrissa Gueye et Abdou Diallo. Ils ne seront pas en mesure de commencer la rencontre.