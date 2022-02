Yves Vanderhaeghe répond aux sceptiques : "Je ne pense pas avoir grand chose à prouver, il suffit de regarder mes résultats"

Yves Vanderhaeghe est prêt pour son deuxième mandat au KV Ostende. Et il avait aussi envie de répondre aux critiques.

Yves Vanderhaeghe a signé un contrat avec Ostende jusqu'à la fin de la saison. L'objectif est clair : assurer le maintien de l'équipe le plus rapidement possible et terminer la saison sur une bonne note.

Pour de nombreux observateurs, sa nomination au KVO a été une surprise. "Selon la presse, c'est une surprise de passer d'un entraîneur comme Alexander Blessin à moi, mais je ne le pense pas. Les données de cette saison montrent que j'ai joué le fameux 'Gegenpressing' avec le Cercle. Mais je n'appelle pas cela "Gegenpressing", mais mettre la pression", a confié le coach des Côtiers sur le site du club.

"Il suffit de regarder mes résultats"

"C'était aussi le cas de KVO à l'époque. Mon style de jeu est donc tout à fait conforme à ce que veulent les patrons du club. Que je ne suis pas constamment occupé par des données ? Les données sont principalement utilisées pour le recrutement et constituent un outil pratique à utiliser pendant l'entraînement, mais elles ne sont pas primordiales. Oh et bien, je ne pense pas avoir grand chose à prouver au monde extérieur. Il suffit de regarder mes résultats : au cours de mes quatre premières saisons, j'ai atteint les Playoffs 1 quatre fois. Bien sûr, dans le football, c'est le présent qui compte, mais avec le Cercle, j'ai plutôt bien réussi récemment, non ?", a lâché Yves Vanderhaeghe.

"Assurer notre maintien le plus rapidement possible"

L'ancien coach de Courtrai et de La Gantoise a ensuite dévoilé les objectifs de la saison. "En premier lieu, bien sûr, il s'agit d'assurer notre maintien le plus rapidement possible. Il nous reste maintenant 7 matchs pour atteindre cet objectif. A partir de samedi contre le Standard de Liège. Ce serait un grand soulagement d'obtenir les points nécessaires contre le Standard et le STVV. Ce sont également deux matchs à domicile, donc une occasion idéale de gagner des points. De cette façon, nous pourrons aborder les cinq derniers matchs dans une atmosphère plus détendue, et peut-être que nous pourrons faire une belle fin de saison. Le calendrier est difficile mais nous ne devons pas nous cacher derrière cela", a conclu Vanderhaeghe.