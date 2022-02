Le sulfureux président du Steaua Bucarest veut écarter les joueurs vaccinés de son équipe

Ce dernier n'est vraiment plus à une déclaration près.

Gigi Becali ne fait rien comme les autres. Le sulfureux propriétaire du Steaua Bucarest, devenu le FCSB depuis 2017, qui avait défrayé la chronique en décembre 2018 en qualifiant le football féminin d'une "chose contre la volonté de Dieu", refuse de voir des joueurs vaccinés contre le Covid-19 dans son équipe.

"Vous allez rire, mais j'ai peut-être raison. Les vaccinés perdent leurs forces. C'est quelque chose de scientifique. Je vois aussi les miens, les vaccinés. Cela n'affecte pas certains, mais cela affecte ceux qui sont plus âgés", a lâché l'homme d'affaires roumain dans des propos repris par les médias locaux.

Il a notamment demandé à l'ancien buteur de Nantes, Claudiu Keseru, de quitter le club. "Je lui ai donné l'argent, j'avais un contrat avec lui, c'était un joueur de football, j'étais le propriétaire. J'ai dit : 'Tu ne peux plus jouer à ce niveau. Tu peux jouer en Roumanie, mais pas au FCSB et au CFR Cluj'. Il a dit qu'il me montrerait, mais il n'a rien à me montrer", a rajouté le dirigeant de 63 ans.