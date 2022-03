Dieumerci Mbokani respecte Paul Gheysens, mais lui reproche une seule chose

Paul Gheysens est un président émotif. Si les choses ne vont pas dans son sens, il intervient très rapidement. C'est comme ça qu'il est dans le monde des affaires, c'est comme ça qu'il est dans le monde du football.

Et lorsque les pièces du puzzle ne se mettent plus en place, alors place au changement. Dieumerci Mbokani peut en témoigner. L'été dernier, Paul Gheysens n'a pas prolongé le contrat de l'attaquant et l'a donc laissé partir gratuitement. Il a estimé qu'il n'y avait pas de progrès à effectuer avec un attaquant devenu trop vieux.

Mbokani a encore des difficultés avec cela. "A Anderlecht, j'ai connu monsieur Roger Vanden Stock en tant que président. Il était un second père pour moi. Je n'ai pas eu ce sentiment avec Paul Gheysens", a expliqué le Congolais à Het Laatste Nieuws. "Il est plus direct. Il dit ce qu'il en est, même devant vous. Ce n'est pas un problème. Il a permis à l'Antwerp de devenir un grand club. La seule chose que je lui reproche, c'est d'avoir laissé partir ses meilleurs joueurs gratuitement en ne les prolongeant pas. C'est arrivé à moi, et à Lior Refaelov. La proposition que nous avons reçue ne correspondait pas à ce que nous avions réalisé pour le club. Ce manque de reconnaissance était regrettable."